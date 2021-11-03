TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.11.2021 14:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974387
BIST
14:041.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,29
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:049,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0863
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:0411,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1093
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:04555,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,25
|Açılış
|: 554,90
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:04
|IHAAS
|5,06
|27.332.440
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.314.064
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|66.964.210
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,30
|40.118.954
|% 9,16
|
|PRKAB
|24,38
|159.926.096
|% 8,55
|
|NUGYO
|11,38
|32.109.080
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|98.244.878
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|62.779.223
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.667.575
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.075.160
|% -9,95
|
|GARAN
|10,19
|2.866.939.475
|% 0,30
|
|THYAO
|15,43
|1.381.562.484
|% -0,39
|
|SISE
|8,74
|952.437.196
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|861.725.595
|% -5,21
|
|YKBNK
|2,81
|765.951.399
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,97
|598.334.533
|% -2,96
|
|GARAN
|10,19
|2.866.939.475
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,81
|765.951.399
|% -0,71
|
|TSKB
|1,38
|261.404.560
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,09
|861.725.595
|% -5,21
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6842
|9,6887
|% 0,90
|
|Euro
|11,2219
|11,2326
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,1532
|13,2192
|% 0,90
|
|Frank
|10,5890
|10,6527
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5735
|2,5864
|% 0,83
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,75
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.652
|3.744
|37,35
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|18,06
|
|Çeyrek
|885
|906
|9,04
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,10
|83,10
|-1,62
|