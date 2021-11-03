TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.11.2021 14:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974389
BIST
15:111.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,49
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:119,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1219
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:1111,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1439
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:11555,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,92
|Açılış
|: 555,97
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:08
|IHAAS
|5,06
|27.454.594
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.225.495
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.365.021
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,58
|169.233.666
|% 9,44
|
|DOBUR
|70,20
|41.656.546
|% 9,01
|
|CANTE
|12,92
|102.353.834
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.204.741
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.999.375
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.313.319
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.030.110
|% -9,81
|
|GARAN
|10,15
|3.082.622.245
|% -0,10
|
|THYAO
|15,49
|1.572.216.600
|% 0,00
|
|SISE
|8,72
|1.006.394.794
|% 1,16
|
|FROTO
|199,80
|946.591.534
|% 3,47
|
|TSPOR
|5,08
|895.950.606
|% -5,40
|
|EKGYO
|1,96
|735.045.018
|% -3,45
|
|GARAN
|10,15
|3.082.622.245
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|853.857.424
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|278.674.352
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,08
|895.950.606
|% -5,40
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7202
|9,7243
|% 1,27
|
|Euro
|11,2631
|11,2672
|% 1,29
|
|Sterlin
|13,1867
|13,2528
|% 1,16
|
|Frank
|10,5833
|10,6470
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5742
|2,5872
|% 0,86
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,52
|
|Altın Gr.
|556
|556
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.657
|3.749
|41,96
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|20,29
|
|Çeyrek
|886
|907
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,72
|