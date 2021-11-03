TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.11.2021 14:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974390
BIST
15:381.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:389,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:3811,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1072
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:38556,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,11
|Açılış
|: 555,97
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:38
|IHAAS
|5,06
|27.512.966
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.123.735
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|178.764.936
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|303.980.868
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,92
|103.766.390
|% 9,71
|
|CANTE
|12,92
|103.113.659
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.231.518
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.060.486
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.366.599
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.356.513
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.232.772.761
|% 0,00
|
|THYAO
|15,49
|1.661.931.421
|% 0,00
|
|SISE
|8,70
|1.061.517.706
|% 0,93
|
|FROTO
|198,70
|1.026.557.412
|% 2,90
|
|TSPOR
|5,01
|934.227.283
|% -6,70
|
|EKGYO
|1,96
|752.959.803
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|916.201.268
|% 0,00
|
|GARAN
|10,16
|3.232.772.761
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|325.367.596
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,01
|934.227.283
|% -6,70
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6841
|9,6897
|% 0,91
|
|Euro
|11,2231
|11,2305
|% 0,96
|
|Sterlin
|13,2283
|13,2947
|% 1,48
|
|Frank
|10,6118
|10,6757
|% 1,48
|
|Riyal
|2,5822
|2,5952
|% 1,17
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,64
|
|Altın Gr.
|557
|557
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.733
|47,00
|
|Tam
|3.661
|3.753
|46,45
|
|Yarım
|1.770
|1.816
|22,46
|
|Çeyrek
|888
|908
|11,24
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,09
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,70
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:48FRIGO
Yüzde -88.12 oranında düşüşle 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 211, 137 adet işlem
-
15:47IZTAR
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 434 adet işlem
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 25 kaybederek (% -0.61 ) 1, 335
-
15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, IHAAS, PRKAB, TUREX, ERBOS
-
15:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HEDEF, KARYE, NUGYO, CANTE, BASGZ