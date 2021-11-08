TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.11.2021 14:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975695
BIST
14:471.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:479,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:4711,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0461
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2660
En Düşük
11,1772
14:47568,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,16
|Açılış
|: 568,13
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:47
|METRO
|1,43
|31.168.535
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.676.473
|% 9,98
|
|KLKIM
|15,12
|99.451.734
|% 9,96
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|138.024.157
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.193.801
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,17
|19.426.159
|% -4,94
|
|FENER
|30,30
|63.408.696
|% -4,84
|
|GSRAY
|3,93
|149.055.332
|% -4,84
|
|THYAO
|17,94
|2.027.522.270
|% 1,64
|
|GARAN
|10,69
|1.434.131.484
|% 0,75
|
|PETKM
|6,86
|1.099.408.078
|% 2,69
|
|KRDMD
|7,21
|570.183.273
|% 2,12
|
|SISE
|8,92
|513.577.676
|% 1,25
|
|PETKM
|6,86
|1.099.408.078
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|431.468.803
|% -0,33
|
|GARAN
|10,69
|1.434.131.484
|% 0,75
|
|TSKB
|1,57
|193.509.104
|% 0,00
|
|THYAO
|17,94
|2.027.522.270
|% 1,64
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7245
|9,7295
|% 0,52
|
|Euro
|11,2596
|11,2653
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0912
|13,1568
|% 0,50
|
|Frank
|10,5904
|10,6542
|% 0,21
|
|Riyal
|2,5869
|2,5999
|% 0,55
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,09
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.734
|3.828
|11,03
|
|Yarım
|1.805
|1.852
|5,34
|
|Çeyrek
|905
|926
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,07
|