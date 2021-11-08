TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.11.2021 15:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975696
BIST
15:111.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:119,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7385
En Düşük
9,6551
15:1111,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0595
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2787
En Düşük
11,1772
15:11568,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,08
|Açılış
|: 568,06
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:11
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.107.769
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.930.878
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|12.477.801
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|138.305.982
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.620.915
|% -5,78
|
|FENER
|30,24
|67.334.607
|% -5,03
|
|GSRAY
|3,93
|150.762.908
|% -4,84
|
|THYAO
|17,93
|2.132.124.436
|% 1,59
|
|GARAN
|10,64
|1.613.940.422
|% 0,28
|
|PETKM
|6,87
|1.135.696.670
|% 2,84
|
|ASELS
|16,91
|691.365.005
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,19
|601.988.855
|% 1,84
|
|PETKM
|6,87
|1.135.696.670
|% 2,84
|
|YKBNK
|3,00
|479.023.978
|% -0,33
|
|GARAN
|10,64
|1.613.940.422
|% 0,28
|
|TSKB
|1,58
|238.107.088
|% 0,64
|
|THYAO
|17,93
|2.132.124.436
|% 1,59
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7309
|9,7329
|% 0,55
|
|Euro
|11,2668
|11,2787
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1012
|13,1669
|% 0,57
|
|Frank
|10,5884
|10,6522
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5854
|2,5983
|% 0,49
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|