TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.11.2021 09:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976754
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
0
En Düşük
0
18:059,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
18:0511,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0288
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
18:05574,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,07
|Açılış
|: 574,20
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METRO
|1,32
|17.232.852
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 0,00
|
|YATAS
|13,35
|64.080.954
|% 0,00
|
|SAHOL
|12,62
|400.749.216
|% 0,00
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 0,00
|
|METRO
|1,32
|17.232.852
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 0,00
|
|YATAS
|13,35
|64.080.954
|% 0,00
|
|SAHOL
|12,62
|400.749.216
|% 0,00
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 0,00
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% 0,00
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,00
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 0,00
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 0,00
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7768
|9,7842
|% 0,53
|
|Euro
|11,3154
|11,3226
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,2255
|13,2918
|% 0,55
|
|Frank
|10,6796
|10,7439
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5999
|2,6129
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,58
|
|Altın Gr.
|574
|574
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,58
|