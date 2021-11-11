TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2021 10:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976985
BIST
12:281.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,46
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
12:289,9470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1055
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
12:2811,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1205
|Açılış
|: 11,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
12:28595,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 8,85
|Açılış
|: 595,08
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler12:28
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|102.218.636
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.776.541
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.246.467
|% 9,76
|
|NUGYO
|12,40
|9.516.065
|% 8,11
|
|BASGZ
|17,29
|188.250.921
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|78.331.958
|% -9,97
|
|RALYH
|7,46
|66.355.562
|% -6,40
|
|TURGG
|136,40
|14.768.351
|% -5,67
|
|VAKFN
|6,42
|35.796.897
|% -5,31
|
|PETKM
|7,66
|2.746.686.553
|% 5,66
|
|GARAN
|10,55
|1.326.430.437
|% -1,68
|
|THYAO
|18,17
|686.585.893
|% 0,22
|
|SISE
|9,64
|605.067.724
|% 0,73
|
|SASA
|32,94
|528.962.513
|% 3,45
|
|PETKM
|7,66
|2.746.686.553
|% 5,66
|
|GARAN
|10,55
|1.326.430.437
|% -1,68
|
|YKBNK
|3,09
|328.348.734
|% -1,28
|
|TSKB
|1,61
|113.445.295
|% 0,63
|
|DOHOL
|2,82
|195.892.851
|% 2,17
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9438
|9,9470
|% 1,07
|
|Euro
|11,4114
|11,4184
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,2691
|13,3356
|% 0,85
|
|Frank
|10,7576
|10,8224
|% 0,80
|
|Riyal
|2,6419
|2,6551
|% 0,97
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,26
|
|Altın Gr.
|595
|595
|8,96
|
|Cumhuriyet
|3.940
|3.999
|68,00
|
|Tam
|3.914
|4.013
|60,43
|
|Yarım
|1.892
|1.941
|29,24
|
|Çeyrek
|949
|971
|14,61
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|8,00
|0,18
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|0,45
|