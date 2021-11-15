TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
15.11.2021 10:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977660
BIST
10:141.676
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 37,73
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:1410,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0072
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:1411,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0170
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:14594,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -5,42
|Açılış
|: 594,55
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:14
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|86.632.649
|% 9,92
|
|PRKAB
|38,32
|43.305.436
|% 8,00
|
|AKBNK
|6,84
|192.868.093
|% 7,89
|
|YKBNK
|3,32
|182.609.930
|% 7,44
|
|BASGZ
|14,42
|45.543.002
|% -7,39
|
|ADESE
|1,16
|52.171.177
|% -4,92
|
|BANVT
|67,05
|342.699
|% -4,89
|
|PENTA
|186,00
|535.675
|% -4,76
|
|OYLUM
|9,30
|640.381
|% -4,42
|
|PETKM
|7,87
|231.769.029
|% 2,88
|
|AKBNK
|6,84
|192.868.093
|% 7,89
|
|YKBNK
|3,32
|182.609.930
|% 7,44
|
|TSKB
|1,64
|149.663.242
|% 3,80
|
|ISCTR
|6,82
|113.233.419
|% 7,23
|
|TSKB
|1,64
|149.663.242
|% 3,80
|
|YKBNK
|3,32
|182.609.930
|% 7,44
|
|SKBNK
|1,19
|57.793.587
|% 3,48
|
|ADESE
|1,16
|52.171.177
|% -4,92
|
|PETKM
|7,87
|231.769.029
|% 2,88
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0026
|10,0068
|% 0,07
|
|Euro
|11,4620
|11,4695
|% 0,15
|
|Sterlin
|13,3428
|13,4098
|% -0,28
|
|Frank
|10,7878
|10,8528
|% -0,28
|
|Riyal
|2,6473
|2,6605
|% -0,42
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-8,79
|
|Altın Gr.
|595
|595
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:14
daha fazla
-
10:27GARAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 555, 999 adet işlem
-
10:26YKBNK
Yüzde 7.44 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 083, 719 adet işlem
-
10:25AKBNK
Yüzde 8.20 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 410, 136 adet işlem
-
10:24YKBNK
Yüzde 7.44 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 141, 295 adet işlem
-
10:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL