TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
17.11.2021 10:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978255
BIST
13:211.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:2110,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1521
|Açılış
|: 10,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:2111,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1711
|Açılış
|: 11,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:21631,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 17,43
|Açılış
|: 631,15
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:21
|DOBUR
|149,60
|21.464.010
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.509.111
|% 9,97
|
|PRKAB
|39,96
|180.275.777
|% 8,00
|
|BASGZ
|16,88
|282.809.761
|% 7,72
|
|IZTAR
|20,94
|9.110.000
|% 7,16
|
|BASCM
|8,35
|34.177
|% -7,22
|
|SUMAS
|88,00
|130.262
|% -6,38
|
|IDEAS
|45,48
|49.795.508
|% -5,72
|
|ELITE
|18,79
|174.643.119
|% -4,72
|
|TDGYO
|6,94
|36.885.350
|% -4,67
|
|GARAN
|11,98
|1.391.250.632
|% -0,75
|
|SISE
|10,24
|1.000.281.229
|% 2,81
|
|PETKM
|7,89
|878.697.285
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,57
|728.275.807
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,30
|663.091.830
|% -2,08
|
|YKBNK
|3,30
|663.091.830
|% -2,08
|
|ADESE
|1,05
|169.929.707
|% 0,96
|
|ODAS
|1,58
|223.289.876
|% 1,94
|
|GARAN
|11,98
|1.391.250.632
|% -0,75
|
|PETKM
|7,89
|878.697.285
|% -0,50
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4614
|10,4689
|% 1,47
|
|Euro
|11,8411
|11,8517
|% 1,46
|
|Sterlin
|14,1371
|14,2080
|% 2,40
|
|Frank
|11,2923
|11,3603
|% 2,29
|
|Riyal
|2,8064
|2,8204
|% 2,34
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,21
|
|Altın Gr.
|624
|625
|10,87
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.113
|4.216
|62,82
|
|Yarım
|1.988
|2.039
|30,39
|
|Çeyrek
|997
|1.020
|15,20
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,19
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-0,74
|