TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
19.11.2021 10:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978630
BIST
10:581.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 12,27
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
10:5810,9639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0721
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
10:5812,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1263
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
10:58656,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -4,12
|Açılış
|: 656,18
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TETMT
|209,50
|8.331.292
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|54.743.200
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|998.676
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|35.784.538
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|64.072.227
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,65
|135.462.795
|% -5,54
|
|GMTAS
|2,24
|2.335.035
|% -4,68
|
|ULAS
|3,77
|715.510
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,10
|672.101.617
|% 3,32
|
|GARAN
|12,20
|515.531.777
|% -0,33
|
|SISE
|11,14
|411.100.237
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,59
|341.680.658
|% -0,28
|
|THYAO
|18,01
|314.500.014
|% 0,06
|
|YKBNK
|3,59
|341.680.658
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,10
|672.101.617
|% 3,32
|
|TSKB
|1,58
|93.468.044
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,03
|164.509.652
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,18
|99.760.546
|% 1,40
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9534
|10,9639
|% -0,65
|
|Euro
|12,4261
|12,4383
|% -1,01
|
|Sterlin
|14,7901
|14,8643
|% -0,46
|
|Frank
|11,8120
|11,8832
|% -0,60
|
|Riyal
|2,9218
|2,9364
|% -0,43
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-4,32
|
|Altın Gr.
|650
|650
|-10,10
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,10
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|0,83
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:09DURDO
Yüzde 6.04 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 883 adet işlem
-
11:08GOZDE
Yüzde 5.72 oranında artışla 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 376, 018 adet işlem
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 33 artarak (% 0.75 ) 1, 922
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11:07XU100
Endeks 1, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 5, 705.00 milyon TL de
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11:06FRIGO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 603, 856 adet işlem