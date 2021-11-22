Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

22.11.2021 10:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978905


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:451.754
Değişim :  0,96% |  16,73
Açılış :  1.751  
Önceki Kapanış :  1.737  
En Yüksek
1.758 En Düşük
1.749
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARENA 11,25 24.427.351 % 5,83  
ALCAR 303,00 12.731.928 % 3,20  
ARSAN 5,08 11.015.073 % 3,04  
AKENR 1,88 6.416.189 % 2,73  
ADEL 24,80 2.052.264 % 2,65  
daha fazla
11:45 Alış Satış %  
Dolar 11,1719 11,2044 % -0,42  
Euro 12,5787 12,6412 % -0,52  
Sterlin 14,9345 15,0094 % -0,97  
Frank 11,9632 12,0352 % -0,88  
Riyal 2,9647 2,9796 % -0,87  
daha fazla
11:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 -0,48  
Altın Gr. 661 661 -7,48  
Cumhuriyet 4.386 4.452 -1,00  
Tam 4.363 4.472 -12,37  
Yarım 2.109 2.163 -5,98  
Çeyrek 1.058 1.082 -2,99  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 0,29  
Gümüş Gr. 8,89 8,90 0,00  
B. Petrol 79,22 79,22 0,33  
Seans Raporu 11:45
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru