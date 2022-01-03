TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987655
BIST
15:041.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 49,29
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:0413,1513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1032
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:0414,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1392
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:04770,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -9,18
|Açılış
|: 770,49
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:02
|CRFSA
|42,02
|3.157.719
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.419.555
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.282.724
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.262.825
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.713
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,48
|48.723.003
|% -5,83
|
|NIBAS
|14,12
|19.629.475
|% -5,36
|
|AKGRT
|10,26
|11.536.023
|% -3,21
|
|PAPIL
|14,79
|11.724.664
|% -2,70
|
|GARAN
|11,50
|1.300.639.032
|% 2,04
|
|THYAO
|20,88
|1.171.593.728
|% 4,30
|
|EREGL
|28,62
|931.844.853
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,45
|783.750.664
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|724.765.244
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|783.750.664
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|170.112.203
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.300.639.032
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|229.702.619
|% 3,27
|
|TSKB
|1,50
|97.660.123
|% 4,17
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1406
|13,1481
|% -0,80
|
|Euro
|14,9179
|14,9727
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,6591
|17,7477
|% -1,19
|
|Frank
|14,3144
|14,4006
|% -1,08
|
|Riyal
|3,4812
|3,4987
|% -1,10
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,84
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,32
|
|Cumhuriyet
|5.044
|5.120
|-214,00
|
|Tam
|5.089
|5.234
|-129,47
|
|Yarım
|2.460
|2.532
|-62,63
|
|Çeyrek
|1.234
|1.266
|-31,31
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,88
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:16EDIP
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 276, 111 adet işlem
-
15:15SAYAS
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 966 adet işlem
-
15:14TOASO
Yüzde 8.19 oranında artışla 81.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 383, 378 adet işlem
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 25 artarak (% 2.87 ) 1, 693
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, CRFSA, MARKA, TSPOR, KRSTL