TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987677
BIST
16:421.911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 52,94
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:4213,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1631
|Açılış
|: 13,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:4214,8867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,2196
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:42767,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -12,62
|Açılış
|: 767,04
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:42
|CRFSA
|42,02
|3.211.421
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.078.817
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.255.324
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.511.151
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.561.940
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,27
|21.070.748
|% -4,36
|
|BAGFS
|16,83
|61.883.863
|% -3,83
|
|AKGRT
|10,22
|13.109.283
|% -3,58
|
|PSDTC
|27,10
|13.336.371
|% -3,35
|
|THYAO
|21,34
|1.569.741.216
|% 6,59
|
|GARAN
|11,48
|1.568.799.617
|% 1,86
|
|EREGL
|28,74
|1.052.583.389
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,44
|857.242.922
|% 1,78
|
|SISE
|13,66
|837.222.942
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,44
|857.242.922
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|227.632.279
|% 4,48
|
|GARAN
|11,48
|1.568.799.617
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,20
|271.467.568
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,29
|561.563.171
|% 1,25
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0662
|13,0914
|% -1,23
|
|Euro
|14,8340
|14,8867
|% -1,45
|
|Sterlin
|17,7378
|17,8268
|% -0,75
|
|Frank
|14,3630
|14,4495
|% -0,74
|
|Riyal
|3,5027
|3,5203
|% -0,49
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-20,96
|
|Altın Gr.
|774
|774
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.250
|-84,00
|
|Tam
|5.133
|5.267
|-96,67
|
|Yarım
|2.481
|2.548
|-46,76
|
|Çeyrek
|1.244
|1.274
|-23,38
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,41
|77,41
|-0,37
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 538 adet işlem
-
16:55PENTA
Yüzde 7.12 oranında artışla 423.00 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 239 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 07 artarak (% 3.21 ) 2, 090
-
16:53XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 91 üstünde . İşlem hacmi 17, 774.00 milyon TL de
-
16:53ADESE
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.80 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 987, 291 adet işlem