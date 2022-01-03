TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987689
BIST
13:501.914
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 56,55
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:5013,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1178
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:5015,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1236
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:50787,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,34
|Açılış
|: 787,00
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:48
|CRFSA
|42,02
|3.141.961
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.432
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.664.563
|% 9,73
|
|MIPAZ
|3,85
|11.997.802
|% 9,69
|
|SKTAS
|2,62
|13.519.604
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,50
|42.208.405
|% -5,71
|
|NIBAS
|14,10
|17.309.857
|% -5,50
|
|AKGRT
|10,22
|8.543.675
|% -3,58
|
|RALYH
|12,85
|35.679.483
|% -3,02
|
|THYAO
|20,86
|1.033.684.287
|% 4,20
|
|GARAN
|11,46
|954.884.963
|% 1,69
|
|EREGL
|28,84
|751.763.676
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,46
|673.976.557
|% 2,37
|
|SISE
|13,70
|583.237.764
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,46
|673.976.557
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|165.432.953
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|954.884.963
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,18
|141.560.746
|% 1,87
|
|TSKB
|1,48
|85.642.106
|% 2,78
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3598
|13,3633
|% 0,82
|
|Euro
|15,1623
|15,2246
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,0317
|18,1222
|% 0,90
|
|Frank
|14,6014
|14,6894
|% 0,90
|
|Riyal
|3,5541
|3,5719
|% 0,97
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,22
|
|Altın Gr.
|785
|785
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|-23,24
|
|Yarım
|2.516
|2.583
|-11,25
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-5,62
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|1,19
|