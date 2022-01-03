TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987717
BIST
15:401.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 50,18
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4013,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0907
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4015,2157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1094
|Açılış
|: 14,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:40772,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -7,56
|Açılış
|: 772,10
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:38
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.510.962
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.694.166
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.330.299
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.869.201
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,33
|50.396.050
|% -6,69
|
|NIBAS
|14,21
|20.014.354
|% -4,76
|
|AKGRT
|10,26
|12.101.655
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.304.543
|% -2,91
|
|GARAN
|11,49
|1.414.466.477
|% 1,95
|
|THYAO
|20,98
|1.270.130.406
|% 4,80
|
|EREGL
|28,68
|974.995.305
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,45
|794.408.006
|% 2,07
|
|SISE
|13,63
|764.024.562
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,45
|794.408.006
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|179.784.663
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.414.466.477
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,21
|244.606.010
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,31
|502.635.990
|% 1,53
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3269
|13,3450
|% 0,68
|
|Euro
|15,1212
|15,1769
|% 0,47
|
|Sterlin
|17,7009
|17,7897
|% -0,96
|
|Frank
|14,3407
|14,4271
|% -0,90
|
|Riyal
|3,4914
|3,5089
|% -0,81
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,80
|
|Altın Gr.
|769
|770
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|
Seans Raporu
15:38
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 83 artarak (% 3.10 ) 2, 088
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15:53XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 013.00 milyon TL de
-
15:52PRKAB
Yüzde 8.43 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 837 adet işlem
-
15:51BANVT
Yüzde 6.34 oranında artışla 99.80 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 077 adet işlem
-
15:49PRKAB
Yüzde 8.11 oranında artışla 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 258 adet işlem