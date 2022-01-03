TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987749
BIST
17:401.912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 54,17
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:4013,1847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0698
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:4014,9403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1660
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:40759,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -20,50
|Açılış
|: 759,17
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CRFSA
|42,02
|3.254.533
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.154.106
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.102.305
|% 9,90
|
|PRKAB
|69,10
|184.140.186
|% 9,86
|
|KRSTL
|2,82
|80.801.797
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,86
|25.289.812
|% -7,10
|
|KZBGY
|30,78
|15.277.424
|% -3,81
|
|AKGRT
|10,21
|14.700.028
|% -3,68
|
|IZFAS
|6,31
|822.246
|% -3,22
|
|THYAO
|21,38
|1.776.873.075
|% 6,79
|
|GARAN
|11,45
|1.743.261.210
|% 1,60
|
|EREGL
|28,80
|1.166.223.566
|% 2,27
|
|SISE
|13,70
|912.018.948
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,43
|880.712.557
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,43
|880.712.557
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|238.282.522
|% 3,73
|
|GARAN
|11,45
|1.743.261.210
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,21
|316.238.486
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,29
|644.881.516
|% 1,25
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1390
|13,1847
|% -0,53
|
|Euro
|14,8439
|14,9403
|% -1,10
|
|Sterlin
|17,5544
|17,6425
|% -1,78
|
|Frank
|14,1800
|14,2654
|% -2,01
|
|Riyal
|3,4674
|3,4847
|% -1,49
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-21,50
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,24
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,55
|-0,37
|
|B. Petrol
|77,64
|77,64
|-0,14
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55KUYAS
Yüzde 9.20 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 238, 332 adet işlem
-
17:54AKSA
Yüzde 5.95 oranında artışla 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 050 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 72 artarak (% 3.15 ) 2, 089
-
17:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ODAS, GARAN
-
17:52GESAN
Yüzde 5.85 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 673, 421 adet işlem