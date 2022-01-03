TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987822
BIST
12:511.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 52,55
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.913
En Düşük
1.865
12:5113,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1654
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:5115,3049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1986
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:51787,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,12
|Açılış
|: 787,78
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:51
|CRFSA
|42,02
|3.048.635
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.348.433
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|68.325.954
|% 9,73
|
|TOASO
|82,75
|334.659.771
|% 9,31
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,08
|15.922.320
|% -5,63
|
|BAGFS
|16,68
|37.978.013
|% -4,69
|
|RALYH
|12,66
|28.671.392
|% -4,45
|
|AKGRT
|10,23
|7.100.962
|% -3,49
|
|THYAO
|21,06
|907.301.753
|% 5,19
|
|GARAN
|11,47
|861.143.557
|% 1,77
|
|EREGL
|28,94
|664.666.258
|% 2,77
|
|YKBNK
|3,45
|539.033.262
|% 2,07
|
|SISE
|13,73
|471.144.157
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,45
|539.033.262
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|140.459.465
|% 2,99
|
|GARAN
|11,47
|861.143.557
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|133.644.084
|% 2,34
|
|TSKB
|1,48
|73.148.399
|% 2,78
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4113
|13,4180
|% 1,23
|
|Euro
|15,2321
|15,3295
|% 1,48
|
|Sterlin
|18,1136
|18,2044
|% 1,35
|
|Frank
|14,6711
|14,7595
|% 1,39
|
|Riyal
|3,5702
|3,5881
|% 1,43
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|787
|787
|7,77
|
|Cumhuriyet
|5.244
|5.323
|-11,00
|
|Tam
|5.214
|5.350
|-14,03
|
|Yarım
|2.520
|2.588
|-6,79
|
|Çeyrek
|1.264
|1.294
|-3,39
|