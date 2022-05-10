TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.05.2022 15:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028310
BIST
15:152.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,52
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:1515,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1766
|Açılış
|: 15,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
15:1516,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1929
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:15912,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,75
|Açılış
|: 912,02
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:15
|PKENT
|229,40
|69.418.247
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.715.329
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.016.540
|% 9,90
|
|PNLSN
|13,91
|45.073.819
|% 9,36
|
|GEDZA
|24,68
|55.025.755
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.529.760
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|24.524.114
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,17
|27.078.006
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|646.555.539
|% -6,04
|
|SISE
|19,81
|2.122.239.902
|% 2,86
|
|KRDMD
|16,56
|1.826.273.565
|% 1,41
|
|THYAO
|42,42
|1.809.145.288
|% 0,28
|
|EREGL
|34,18
|1.434.346.351
|% 1,97
|
|ASELS
|24,18
|1.398.450.600
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,83
|1.122.353.286
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|729.338.441
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,25
|331.024.915
|% 7,14
|
|KARSN
|5,13
|646.555.539
|% -6,04
|
|KRDMD
|16,56
|1.826.273.565
|% 1,41
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2479
|15,2616
|% 1,17
|
|Euro
|16,1060
|16,1340
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,7335
|18,8274
|% 1,02
|
|Frank
|15,2884
|15,3805
|% 1,13
|
|Riyal
|4,0520
|4,0723
|% 1,06
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,05
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,75
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,36
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|20,00
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,30
|