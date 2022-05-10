TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.05.2022 15:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028320
BIST
15:152.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,52
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:1515,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1766
|Açılış
|: 15,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
15:1516,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1929
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:15911,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,09
|Açılış
|: 912,02
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:14
|PKENT
|229,40
|69.363.420
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.698.855
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.906.588
|% 9,90
|
|ERBOS
|123,10
|159.105.338
|% 8,75
|
|GEDZA
|24,68
|54.995.127
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.504.432
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|24.356.832
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,17
|26.964.103
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|644.380.495
|% -6,04
|
|SISE
|19,78
|2.104.358.514
|% 2,70
|
|KRDMD
|16,57
|1.812.747.246
|% 1,47
|
|THYAO
|42,42
|1.803.439.996
|% 0,28
|
|EREGL
|34,20
|1.420.823.694
|% 2,03
|
|ASELS
|24,20
|1.393.461.480
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,83
|1.109.796.965
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,85
|728.970.226
|% -0,21
|
|HLGYO
|2,24
|329.471.169
|% 6,67
|
|KARSN
|5,13
|644.380.495
|% -6,04
|
|KRDMD
|16,57
|1.812.747.246
|% 1,47
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2440
|15,2552
|% 1,13
|
|Euro
|16,1083
|16,1302
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7292
|18,8231
|% 1,00
|
|Frank
|15,2871
|15,3792
|% 1,12
|
|Riyal
|4,0521
|4,0725
|% 1,06
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|5,69
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,43
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|49,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,94
|