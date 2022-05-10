TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.05.2022 15:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028322
BIST
16:432.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,36
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:4315,2607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1757
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:4316,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1800
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:43911,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,69
|Açılış
|: 911,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PKENT
|229,40
|69.954.125
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.036.318
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.040.290
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.098.392
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.845.404
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.861.679
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,00
|27.295.682
|% -9,09
|
|AKSGY
|2,17
|30.456.610
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|686.583.418
|% -6,04
|
|SISE
|19,94
|2.763.154.199
|% 3,53
|
|KRDMD
|16,66
|2.314.340.188
|% 2,02
|
|THYAO
|42,38
|2.075.255.476
|% 0,19
|
|EREGL
|34,38
|1.845.871.327
|% 2,57
|
|ASELS
|24,20
|1.690.519.721
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,79
|1.374.101.711
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,26
|482.293.954
|% 7,62
|
|YKBNK
|4,86
|775.006.759
|% 0,00
|
|SISE
|19,94
|2.763.154.199
|% 3,53
|
|KRDMD
|16,66
|2.314.340.188
|% 2,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2529
|15,2589
|% 1,15
|
|Euro
|16,1072
|16,1278
|% 1,17
|
|Sterlin
|18,7533
|18,8474
|% 1,13
|
|Frank
|15,3138
|15,4061
|% 1,30
|
|Riyal
|4,0548
|4,0752
|% 1,13
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,18
|
|Altın Gr.
|913
|913
|14,20
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|40,81
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,74
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|
Seans Raporu
16:41
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