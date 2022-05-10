TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.05.2022 15:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028331
BIST
15:152.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,52
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:1515,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1766
|Açılış
|: 15,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
15:1516,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1929
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:15911,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,09
|Açılış
|: 912,02
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:13
|PKENT
|229,40
|69.285.883
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.694.682
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.898.890
|% 9,90
|
|ERBOS
|123,20
|159.069.627
|% 8,83
|
|GEDZA
|24,68
|54.984.663
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.504.416
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|24.344.867
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,17
|26.962.424
|% -6,06
|
|KARSN
|5,14
|631.085.496
|% -5,86
|
|SISE
|19,79
|2.101.394.552
|% 2,75
|
|KRDMD
|16,59
|1.802.150.638
|% 1,59
|
|THYAO
|42,40
|1.799.316.044
|% 0,24
|
|EREGL
|34,22
|1.412.189.725
|% 2,09
|
|ASELS
|24,20
|1.387.456.120
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,83
|1.109.424.369
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|722.958.821
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,24
|328.865.540
|% 6,67
|
|KARSN
|5,14
|631.085.496
|% -5,86
|
|KRDMD
|16,59
|1.802.150.638
|% 1,59
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2472
|15,2600
|% 1,16
|
|Euro
|16,0910
|16,1334
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,7319
|18,8258
|% 1,02
|
|Frank
|15,2884
|15,3805
|% 1,13
|
|Riyal
|4,0521
|4,0724
|% 1,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,39
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|49,00
|
|Tam
|6.141
|6.297
|45,32
|
|Yarım
|2.968
|3.046
|21,92
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|10,96
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,99
|