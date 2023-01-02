TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 09:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091783
BIST
11:015.610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 100,43
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.613
En Düşük
5.568
11:0118,7317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0120,0164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0112
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:011.098,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.098,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:59
|BFREN
|4.323,00
|14.819.244
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|52.598.523
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.378.949
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.312.481
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,36
|79.528.190
|% -6,40
|
|ULUFA
|9,71
|43.522.949
|% -6,36
|
|BRKVY
|33,34
|25.701.077
|% -5,98
|
|BTCIM
|39,62
|8.247.573
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ASELS
|63,95
|2.043.182.324
|% 2,90
|
|THYAO
|143,80
|1.835.740.535
|% 2,06
|
|TCELL
|39,82
|1.460.646.901
|% 5,12
|
|TTKOM
|26,46
|1.232.371.018
|% 7,74
|
|EKGYO
|8,93
|1.196.098.866
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|1.196.098.866
|% 2,29
|
|TTKOM
|26,46
|1.232.371.018
|% 7,74
|
|ISCTR
|12,94
|594.275.843
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,39
|836.646.609
|% 2,22
|
|PETKM
|20,18
|808.161.246
|% 1,10
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7253
|18,7282
|% 0,14
|
|Euro
|19,9876
|20,0250
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5249
|22,6379
|% -0,06
|
|Frank
|20,1482
|20,2695
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|