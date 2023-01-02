TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 09:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091816
BIST
11:075.612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 102,89
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.615
En Düşük
5.568
11:0718,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0720,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:071.098,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.098,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BFREN
|4.323,00
|14.948.934
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.945.484
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.417.884
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.380.747
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,35
|93.037.592
|% -6,50
|
|ULUFA
|9,76
|44.399.500
|% -5,88
|
|BRKVY
|33,54
|27.838.821
|% -5,41
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|107,10
|3.364.959
|% -3,43
|
|ASELS
|64,15
|2.155.285.448
|% 3,22
|
|THYAO
|143,90
|1.988.755.175
|% 2,13
|
|TCELL
|39,74
|1.572.614.982
|% 4,91
|
|EKGYO
|8,99
|1.460.422.208
|% 2,98
|
|TTKOM
|26,36
|1.322.280.956
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,99
|1.460.422.208
|% 2,98
|
|KRDMD
|18,49
|1.077.515.377
|% 2,78
|
|TTKOM
|26,36
|1.322.280.956
|% 7,33
|
|ISCTR
|12,94
|620.551.787
|% 1,33
|
|PETKM
|20,22
|879.498.037
|% 1,30
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7229
|18,7300
|% 0,15
|
|Euro
|19,9839
|20,0130
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5364
|22,6495
|% -0,01
|
|Frank
|20,1838
|20,3054
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9669
|4,9918
|% 0,12
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|