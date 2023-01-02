TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 09:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091837
BIST
11:155.620
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 110,89
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:1518,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:1520,0128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0148
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:151.098,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.098,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KONYA
|3.772,90
|100.193.106
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|15.000.810
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|5.454.196
|% 9,96
|
|MEPET
|6,77
|16.707.053
|% 9,90
|
|PRDGS
|9,37
|110.704.892
|% -6,30
|
|ULUFA
|9,73
|44.969.673
|% -6,17
|
|BRKVY
|33,64
|28.816.101
|% -5,13
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|QUAGR
|76,70
|54.092.946
|% -3,52
|
|ASELS
|63,95
|2.306.295.146
|% 2,90
|
|THYAO
|144,00
|2.185.580.253
|% 2,20
|
|EREGL
|42,40
|2.171.094.689
|% 2,76
|
|TCELL
|40,14
|1.817.340.626
|% 5,97
|
|EKGYO
|8,95
|1.627.416.812
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.627.416.812
|% 2,52
|
|KRDMD
|18,54
|1.348.406.681
|% 3,06
|
|ISCTR
|12,97
|726.688.182
|% 1,57
|
|TTKOM
|26,24
|1.411.939.468
|% 6,84
|
|PETKM
|20,30
|1.082.666.326
|% 1,70
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7236
|18,7281
|% 0,14
|
|Euro
|19,9851
|20,0215
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5382
|22,6512
|% -0,01
|
|Frank
|20,1663
|20,2878
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,11
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,61
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|