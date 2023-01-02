TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 10:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091853
BIST
11:155.620
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 110,89
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:1518,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:1520,0167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0109
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:151.098,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.098,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:15
|KONYA
|3.773,00
|94.968.126
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|15.000.810
|% 10,00
|
|CMBTN
|595,90
|22.985.609
|% 9,42
|
|EGEEN
|6.749,90
|407.840.192
|% 8,99
|
|AKCNS
|66,25
|70.322.969
|% 7,03
|
|ATEKS
|108,20
|3.483.805
|% -2,43
|
|ADEL
|109,80
|10.265.475
|% -2,40
|
|BTCIM
|40,70
|14.915.757
|% -2,40
|
|GRNYO
|4,60
|720.768
|% -1,92
|
|DGGYO
|18,80
|5.497.084
|% -1,83
|
|ASELS
|63,80
|2.271.192.431
|% 2,65
|
|THYAO
|144,00
|2.172.922.225
|% 2,20
|
|EREGL
|42,34
|1.950.921.086
|% 2,62
|
|TCELL
|39,94
|1.754.247.712
|% 5,44
|
|SISE
|44,40
|1.365.139.471
|% 3,45
|
|KRDMD
|18,56
|1.316.525.482
|% 3,17
|
|ISCTR
|12,99
|721.058.284
|% 1,72
|
|PETKM
|20,28
|1.049.911.602
|% 1,60
|
|EREGL
|42,34
|1.950.921.086
|% 2,62
|
|YKBNK
|11,98
|552.536.830
|% 1,44
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7234
|18,7266
|% 0,13
|
|Euro
|19,9869
|20,0167
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5337
|22,6467
|% -0,03
|
|Frank
|20,1632
|20,2846
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9653
|4,9902
|% 0,09
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|