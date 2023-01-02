TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 10:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091857
BIST
10:045.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 65,04
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.584
En Düşük
5.568
10:0418,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:0420,0413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:041.097,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.097,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.100,08
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:02
|BFREN
|4.323,00
|6.419.655
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|2.201.098
|% 9,96
|
|TUREX
|32,96
|8.728.546
|% 9,87
|
|MMCAS
|6,70
|562.160
|% 9,84
|
|ULUFA
|9,35
|5.792.931
|% -9,84
|
|BRKVY
|33,08
|5.648.627
|% -6,71
|
|QUAGR
|75,50
|1.641.401
|% -5,03
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|DGGYO
|18,50
|258.323
|% -3,39
|
|THYAO
|142,50
|318.524.257
|% 1,14
|
|ASELS
|62,95
|241.081.225
|% 1,29
|
|EKGYO
|8,85
|179.544.915
|% 1,37
|
|PETKM
|20,16
|174.191.445
|% 1,00
|
|SISE
|43,66
|136.298.644
|% 1,72
|
|IHLAS
|1,09
|55.685.021
|% 1,87
|
|IHYAY
|1,12
|27.407.429
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,85
|179.544.915
|% 1,37
|
|PEKGY
|3,62
|50.954.413
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|21.638.592
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7138
|18,7370
|% 0,19
|
|Euro
|19,9927
|20,0308
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5380
|22,6510
|% -0,01
|
|Frank
|20,1715
|20,2930
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,05
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.477
|44,00
|
|Yarım
|3.589
|3.652
|19,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|