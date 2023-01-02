TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 10:05
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091866
BIST
11:175.621
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 111,73
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:1718,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:1720,0167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0109
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:171.098,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.098,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:17
|BFREN
|4.323,00
|15.666.552
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|5.529.744
|% 9,96
|
|MEPET
|6,77
|16.707.053
|% 9,90
|
|KONYA
|3.768,20
|103.979.962
|% 9,86
|
|PRDGS
|9,22
|120.745.152
|% -7,80
|
|ULUFA
|9,76
|45.406.801
|% -5,88
|
|BRKVY
|33,88
|29.069.043
|% -4,46
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|HKTM
|69,40
|30.061.904
|% -3,61
|
|EREGL
|42,32
|2.402.076.244
|% 2,57
|
|ASELS
|64,10
|2.349.331.419
|% 3,14
|
|THYAO
|144,00
|2.231.187.957
|% 2,20
|
|TCELL
|40,06
|1.876.001.142
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,96
|1.653.371.391
|% 2,63
|
|EKGYO
|8,96
|1.653.371.391
|% 2,63
|
|KRDMD
|18,52
|1.410.491.202
|% 2,95
|
|ISCTR
|12,98
|742.103.341
|% 1,64
|
|EREGL
|42,32
|2.402.076.244
|% 2,57
|
|PETKM
|20,30
|1.126.204.112
|% 1,70
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7234
|18,7266
|% 0,13
|
|Euro
|19,9869
|20,0167
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5389
|22,6520
|% -0,00
|
|Frank
|20,1591
|20,2805
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,10
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
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