TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 10:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091882
BIST
11:185.621
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 111,42
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:1818,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:1820,0184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:181.098,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.098,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BFREN
|4.323,00
|15.000.810
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|5.463.685
|% 9,96
|
|CMBTN
|598,50
|23.362.452
|% 9,90
|
|MEPET
|6,77
|16.707.053
|% 9,90
|
|PRDGS
|9,37
|112.284.474
|% -6,30
|
|ULUFA
|9,73
|45.053.722
|% -6,17
|
|BRKVY
|33,72
|28.987.221
|% -4,91
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|HKTM
|69,45
|29.674.894
|% -3,54
|
|EREGL
|42,40
|2.339.030.205
|% 2,76
|
|ASELS
|63,95
|2.323.946.096
|% 2,90
|
|THYAO
|144,00
|2.194.084.918
|% 2,20
|
|TCELL
|40,06
|1.842.961.100
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,95
|1.638.477.317
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.638.477.317
|% 2,52
|
|KRDMD
|18,51
|1.380.662.126
|% 2,89
|
|ISCTR
|12,97
|732.940.109
|% 1,57
|
|EREGL
|42,40
|2.339.030.205
|% 2,76
|
|PETKM
|20,30
|1.109.152.946
|% 1,70
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7236
|18,7322
|% 0,16
|
|Euro
|19,9767
|20,0308
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5389
|22,6520
|% -0,00
|
|Frank
|20,1591
|20,2805
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,10
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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Seans Raporu
11:16
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