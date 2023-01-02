TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 10:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091893
BIST
10:265.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 80,75
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:2618,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2620,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:261.098,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EGEEN
|6.812,30
|220.999.025
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|10.829.115
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|28.805.893
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|43.671.605
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,34
|15.523.053
|% -9,93
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|PRDGS
|9,51
|34.198.943
|% -4,90
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|BRKVY
|34,14
|13.221.733
|% -3,72
|
|ASELS
|64,30
|1.170.261.979
|% 3,46
|
|THYAO
|143,10
|943.925.789
|% 1,56
|
|TCELL
|39,40
|665.344.431
|% 4,01
|
|ENKAI
|34,36
|568.935.458
|% 3,68
|
|EKGYO
|8,85
|562.725.714
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,85
|562.725.714
|% 1,37
|
|PETKM
|20,20
|473.071.885
|% 1,20
|
|KRDMD
|18,35
|403.976.231
|% 2,00
|
|ISCTR
|12,88
|269.488.282
|% 0,86
|
|SKBNK
|3,12
|62.851.932
|% 1,96
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7222
|18,7268
|% 0,14
|
|Euro
|20,0045
|20,0282
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5400
|22,6530
|% 0,00
|
|Frank
|20,1653
|20,2867
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9657
|4,9907
|% 0,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,67
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.409
|7.479
|46,00
|
|Yarım
|3.588
|3.652
|19,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|