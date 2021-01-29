TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2020 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906180
BIST
16:391.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -15,56
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:397,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0455
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:398,8557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:39438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,01
|Açılış
|: 438,44
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|614.867
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.879.749
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.941.011
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.746.724
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,90
|20.940.994
|% -8,37
|
|PARSN
|28,66
|200.486.762
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,90
|2.086.367.816
|% 5,50
|
|GARAN
|9,31
|1.712.356.809
|% -0,85
|
|KOZAL
|116,30
|1.200.674.590
|% -0,94
|
|DOHOL
|3,87
|1.144.114.322
|% 4,03
|
|KARSN
|5,20
|1.111.486.031
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,34
|982.184.322
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,87
|1.144.114.322
|% 4,03
|
|KARSN
|5,20
|1.111.486.031
|% 4,21
|
|TSKB
|1,82
|345.556.637
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|1.712.356.809
|% -0,85
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2841
|7,2887
|% -0,62
|
|Euro
|8,8496
|8,8557
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,9796
|10,0296
|% -0,62
|
|Frank
|8,1682
|8,2174
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9370
|1,9468
|% -0,64
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|25,20
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.885
|2.960
|-21,58
|
|Yarım
|1.395
|1.432
|-10,44
|
|Çeyrek
|699
|716
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|0,54
|
Seans Raporu
16:39
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16:53XU100
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16:48XU050
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