TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2020 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906182
BIST
17:081.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,93
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:087,2914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0428
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:088,8662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:08438,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,39
|Açılış
|: 438,82
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DZGYO
|5,06
|44.165.411
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|636.178
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.914.065
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,88
|26.953.545
|% -8,41
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,12
|8.134.957
|% -7,89
|
|PARSN
|28,82
|208.110.112
|% -7,69
|
|GUBRF
|73,75
|2.179.747.848
|% 6,73
|
|GARAN
|9,40
|1.875.810.755
|% 0,11
|
|KOZAL
|116,70
|1.280.025.970
|% -0,60
|
|KARSN
|5,27
|1.259.415.570
|% 5,61
|
|DOHOL
|3,92
|1.200.038.342
|% 5,38
|
|EKGYO
|2,35
|1.032.435.077
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,92
|1.200.038.342
|% 5,38
|
|KARSN
|5,27
|1.259.415.570
|% 5,61
|
|TSKB
|1,83
|394.276.109
|% 1,10
|
|GARAN
|9,40
|1.875.810.755
|% 0,11
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2885
|7,2914
|% -0,58
|
|Euro
|8,8615
|8,8662
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9868
|10,0369
|% -0,55
|
|Frank
|8,1744
|8,2237
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9364
|1,9461
|% -0,67
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|30,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-18,17
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-8,79
|
|Çeyrek
|701
|717
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,54
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,88
|
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