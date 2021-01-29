TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2020 PERFORMANS SUNUM RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906189BIST