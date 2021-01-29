TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2020 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906193
BIST
16:431.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -16,11
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:437,2886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:438,8573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:43438,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,25
|Açılış
|: 438,68
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|617.613
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.893.580
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|40.075.188
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.828.391
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,88
|21.977.775
|% -8,41
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|201.960.897
|% -7,82
|
|GUBRF
|73,70
|2.128.433.152
|% 6,66
|
|GARAN
|9,32
|1.730.026.048
|% -0,75
|
|KOZAL
|116,50
|1.216.265.146
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,88
|1.159.778.787
|% 4,30
|
|KARSN
|5,27
|1.144.756.540
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,33
|983.110.117
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,88
|1.159.778.787
|% 4,30
|
|KARSN
|5,27
|1.144.756.540
|% 5,61
|
|TSKB
|1,83
|350.813.871
|% 1,10
|
|GARAN
|9,32
|1.730.026.048
|% -0,75
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2860
|7,2886
|% -0,62
|
|Euro
|8,8532
|8,8573
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,9932
|10,0433
|% -0,49
|
|Frank
|8,1811
|8,2304
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% -0,56
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|25,20
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.885
|2.960
|-21,58
|
|Yarım
|1.395
|1.432
|-10,44
|
|Çeyrek
|699
|716
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|0,54
|
Seans Raporu
16:41
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