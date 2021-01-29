TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2020 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906194
BIST
16:441.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -14,79
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.474
16:447,2895
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,3849
En Düşük
7,2786
16:448,8585
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 434,43
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440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|616.990
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.893.300
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.978.472
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.818.958
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,88
|21.935.774
|% -8,41
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|201.166.622
|% -7,82
|
|GUBRF
|73,75
|2.111.254.649
|% 6,73
|
|GARAN
|9,32
|1.723.081.453
|% -0,75
|
|KOZAL
|116,50
|1.208.720.150
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,88
|1.156.861.999
|% 4,30
|
|KARSN
|5,23
|1.125.729.258
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,34
|982.730.398
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,88
|1.156.861.999
|% 4,30
|
|KARSN
|5,23
|1.125.729.258
|% 4,81
|
|TSKB
|1,83
|348.499.528
|% 1,10
|
|GARAN
|9,32
|1.723.081.453
|% -0,75
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2938
|7,2957
|% -0,52
|
|Euro
|8,8603
|8,8651
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9920
|10,0421
|% -0,50
|
|Frank
|8,1778
|8,2270
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9383
|1,9480
|% -0,58
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|29,73
|
|Altın Gr.
|437
|438
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.879
|2.954
|-28,05
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|-13,57
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,78
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|0,49
|