TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2020 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906198
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0437
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0493
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05437,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,57
|Açılış
|: 437,00
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|336.267.351
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.441.561
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.009.533
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.250.836
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.846.848
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.336.780
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.828.966
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,46
|233.947.554
|% -8,84
|
|BEYAZ
|16,19
|226.803.391
|% -8,32
|
|GUBRF
|72,75
|2.301.783.963
|% 5,28
|
|GARAN
|9,31
|2.154.647.729
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,42
|1.688.918.585
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,90
|1.508.381.889
|% 4,84
|
|KOZAL
|115,40
|1.477.718.210
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,42
|1.688.918.585
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,90
|1.508.381.889
|% 4,84
|
|KARSN
|5,23
|1.408.374.876
|% 4,81
|
|TSKB
|1,82
|439.048.311
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|2.154.647.729
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2914
|% -0,58
|
|Euro
|8,8491
|8,8544
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,9969
|10,0471
|% -0,45
|
|Frank
|8,1855
|8,2348
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9410
|1,9507
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,48
|
|Altın Gr.
|438
|439
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|55,82
|55,82
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem