TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 22:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2020 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906543
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05434,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 434,55
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
433,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2956
|7,3063
|% -0,38
|
|Euro
|8,8525
|8,8661
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9823
|10,0323
|% -0,60
|
|Frank
|8,1647
|8,2139
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9403
|1,9501
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,32
|
|Altın Gr.
|434
|434
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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