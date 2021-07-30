TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 09:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2021 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952902
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,4894
En Düşük
8,4419
18:0510,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0147
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,0968
En Düşük
10,0374
18:05497,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 497,56
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
496,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|32,24
|99.588.542
|% 10,10
|
|VESBE
|46,34
|20.980.263
|% 4,61
|
|TCELL
|15,51
|181.902.773
|% 4,48
|
|VERUS
|46,24
|30.574.584
|% 1,67
|
|MAVI
|54,00
|15.592.833
|% 0,03
|
|KLKIM
|12,65
|252.407.029
|% 0,00
|
|KARYE
|11,25
|157.789.082
|% 0,00
|
|KGYO
|8,37
|30.541.909
|% 0,00
|
|MERKO
|5,04
|6.540.973
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|15.372.598
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 0,00
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 0,00
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 0,00
|
|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4751
|8,4802
|% 0,29
|
|Euro
|10,0761
|10,0833
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7664
|11,8254
|% -0,07
|
|Frank
|9,2906
|9,3466
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-1,33
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,55
|
Seans Raporu
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