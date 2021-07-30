TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 09:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2021 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952924
BIST
10:021.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.386
En Düşük
1.383
10:028,4639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,4894
En Düşük
8,4419
10:0210,0650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,0900
En Düşük
10,0550
10:02498,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 498,22
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
496,14
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MZHLD
|42,08
|710.697
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,05
|8.325.974
|% 8,93
|
|VKING
|6,32
|1.944.689
|% 6,94
|
|KTSKR
|21,20
|9.415.385
|% 5,89
|
|ATSYH
|3,90
|71.265
|% 5,41
|
|MEGAP
|6,66
|4.215.427
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|4.215.427
|% -10,00
|
|UZERB
|33,10
|53.258
|% -7,23
|
|DOGUB
|5,87
|463.202
|% -6,53
|
|SODSN
|21,98
|35.718
|% -4,27
|
|GARAN
|8,37
|72.551.512
|% 0,36
|
|EREGL
|20,06
|38.831.793
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,30
|27.132.791
|% -0,43
|
|VKGYO
|1,47
|21.332.938
|% -0,68
|
|THYAO
|12,72
|16.217.137
|% -0,47
|
|VKGYO
|1,47
|21.332.938
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,30
|27.132.791
|% -0,43
|
|GARAN
|8,37
|72.551.512
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,83
|13.073.678
|% -0,54
|
|ODAS
|1,79
|7.900.487
|% -2,72
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4611
|8,4639
|% 0,10
|
|Euro
|10,0550
|10,0650
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,7897
|11,8488
|% 0,13
|
|Frank
|9,3109
|9,3670
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% 0,20
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|1,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|0,02
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,54
|