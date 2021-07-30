TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 09:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2021 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952846
BIST
14:441.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:448,4117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0439
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:449,9750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0900
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0200
En Düşük
9,9750
14:44494,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 494,22
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:42
|DOBUR
|14,08
|2.967.611
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.435.593
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.709.403
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.917.145
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.787.777
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.775.074
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|27.982.379
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,78
|126.051.498
|% -8,38
|
|MEGAP
|6,78
|126.051.498
|% -8,38
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|869.202.877
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|474.223.535
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|463.666.240
|% 0,77
|
|EREGL
|20,00
|376.030.501
|% 0,00
|
|ASELS
|15,42
|337.841.594
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,35
|474.223.535
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|869.202.877
|% 0,72
|
|KARSN
|4,34
|317.188.024
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|463.666.240
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|76.079.559
|% -2,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4125
|% -0,51
|
|Euro
|9,9907
|10,0191
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7063
|11,7650
|% -0,58
|
|Frank
|9,2445
|9,3002
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2354
|2,2466
|% -0,58
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,56
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-33,23
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-16,07
|
|Çeyrek
|790
|808
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,15
|
Seans Raporu
14:42
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14:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 6, 330.00 milyon TL de
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14:56MEGAP
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 501, 642 adet işlem
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14:55VESTL
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 29.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 025 adet işlem
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14:54HURGZ
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 518, 763 adet işlem