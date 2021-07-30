TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 09:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2021 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952905
BIST
13:571.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,63
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.390
En Düşük
1.380
13:578,4068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0488
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
13:5710,0110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0576
|Açılış
|: 9,9850
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|Önceki Kapanış
|: 10,0650
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10,0970
En Düşük
9,9908
13:57494,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 494,39
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.327.805
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.574.678
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.672.765
|% 9,84
|
|SELVA
|8,13
|11.463.000
|% 9,42
|
|METUR
|6,82
|96.288.235
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.048.674
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|119.600.651
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|119.600.651
|% -8,78
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,41
|828.653.548
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,36
|444.253.299
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,83
|379.637.516
|% 0,77
|
|EREGL
|20,12
|348.623.484
|% 0,60
|
|ASELS
|15,47
|319.880.847
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,36
|444.253.299
|% 2,16
|
|GARAN
|8,41
|828.653.548
|% 0,84
|
|KARSN
|4,34
|293.020.053
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|379.637.516
|% 0,77
|
|ODAS
|1,79
|74.386.374
|% -2,72
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4024
|8,4068
|% -0,58
|
|Euro
|9,9706
|10,0110
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,7138
|11,7726
|% -0,52
|
|Frank
|9,2542
|9,3099
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2355
|2,2467
|% -0,58
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,84
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-28,91
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-13,98
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,21
|