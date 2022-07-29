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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu

29.07.2022 20:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Açıklamalar

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2022 PERFORMANS SUNUM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049709


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UZERB 38,56 1.463.070 % 9,98  
KRPLS 5,65 551.528.428 % 9,92  
BEYAZ 11,20 19.182.549 % 9,91  
ICBCT 6,25 65.791.907 % 9,84  
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Dolar 17,9107 17,9267 % 0,02  
Euro 18,2925 18,3232 % 0,26  
Sterlin 21,7223 21,8313 % -0,23  
Frank 18,7352 18,8481 % 0,15  
Riyal 4,7555 4,7794 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 10,60  
Altın Gr. 1.016 1.016 3,89  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.771 6.859 25,00  
Yarım 3.299 3.353 12,00  
Çeyrek 1.655 1.676 6,00  
Gümüş.Ons 20,25 20,28 0,26  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,10  
B. Petrol 104 104 2,19  
Seans Raporu 18:05
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