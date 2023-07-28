TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak-30 Haziran 2023 Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176551BIST