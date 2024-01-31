TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 10:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıl Sonu Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244145
BIST
'
12:498.483
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 8,54
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:4930,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0101
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:4932,8967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0423
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:491.990,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.990,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:49
|AKSUE
|15,29
|32.729.231
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|109.068.528
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|39.170.577
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|178.860.752
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|254.148.894
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|351.559.276
|% -9,95
|
|LINK
|334,25
|259.188.217
|% -5,98
|
|HATSN
|73,60
|687.313.126
|% -4,54
|
|CATES
|84,10
|1.835.801.501
|% -4,43
|
|THYAO
|270,25
|2.909.501.568
|% -0,64
|
|BINHO
|555,00
|2.071.530.885
|% 5,51
|
|CATES
|84,10
|1.835.801.501
|% -4,43
|
|MIATK
|43,16
|1.739.726.370
|% 3,20
|
|EREGL
|43,42
|1.670.873.210
|% 0,18
|
|EKGYO
|10,00
|1.201.675.062
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,70
|333.114.462
|% 1,29
|
|TSPOR
|1,58
|93.494.499
|% 1,94
|
|PETKM
|22,00
|1.053.287.924
|% 1,01
|
|ISCTR
|25,24
|1.201.255.455
|% -1,48
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3553
|30,3606
|% 0,03
|
|Euro
|32,8801
|32,8967
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,3756
|38,5680
|% -0,09
|
|Frank
|35,0672
|35,2784
|% -0,01
|
|Riyal
|8,0748
|8,1153
|% 0,08
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|925,47
|926,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,07
|983,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,66
|81,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,05
|2.038,34
|% 0,66
|