TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 10:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıl Sonu Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244175
BIST
'
12:508.485
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,74
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:5030,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:5032,8952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0438
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:501.990,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.990,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:50
|PRKAB
|36,96
|39.170.577
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|109.002.244
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.725.240
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|178.860.752
|% 9,98
|
|ICUGS
|15,89
|13.685.207
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|351.085.427
|% -9,95
|
|LINK
|335,00
|258.857.676
|% -5,77
|
|CATES
|84,00
|1.831.467.892
|% -4,55
|
|MACKO
|84,55
|40.622.195
|% -4,36
|
|THYAO
|270,25
|2.885.589.366
|% -0,64
|
|BINHO
|558,50
|2.054.523.519
|% 6,18
|
|CATES
|84,00
|1.831.467.892
|% -4,55
|
|MIATK
|43,12
|1.736.117.409
|% 3,11
|
|EREGL
|43,42
|1.663.054.739
|% 0,18
|
|EKGYO
|9,99
|1.200.240.377
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,69
|325.803.291
|% 1,08
|
|TSPOR
|1,58
|93.206.800
|% 1,94
|
|PETKM
|22,00
|1.048.187.335
|% 1,01
|
|ISCTR
|25,24
|1.191.588.404
|% -1,48
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3538
|30,3600
|% 0,03
|
|Euro
|32,8834
|32,8952
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,3781
|38,5706
|% -0,08
|
|Frank
|35,0762
|35,2875
|% 0,01
|
|Riyal
|8,0744
|8,1148
|% 0,07
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|926,25
|928,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,25
|986,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,71
|81,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,41
|2.039,68
|% 0,66
|