TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 10:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıl Sonu Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244189
BIST
'
12:528.487
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,05
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:5230,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:5232,8966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0424
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:521.990,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.990,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:52
|PRKAB
|36,96
|39.195.377
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.753.848
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|109.137.551
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|179.074.921
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|254.854.094
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|351.997.768
|% -9,95
|
|LINK
|334,50
|261.867.392
|% -5,91
|
|MACKO
|84,15
|41.705.708
|% -4,81
|
|CATES
|84,00
|1.848.788.834
|% -4,55
|
|THYAO
|270,50
|2.916.283.311
|% -0,55
|
|BINHO
|551,00
|2.089.486.238
|% 4,75
|
|CATES
|84,00
|1.848.788.834
|% -4,55
|
|MIATK
|42,82
|1.755.235.374
|% 2,39
|
|EREGL
|43,44
|1.678.182.260
|% 0,23
|
|EKGYO
|9,99
|1.204.534.363
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,71
|343.366.964
|% 1,51
|
|TSPOR
|1,58
|93.605.653
|% 1,94
|
|PETKM
|22,02
|1.059.760.771
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.207.885.243
|% -1,48
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3526
|30,3588
|% 0,03
|
|Euro
|32,8824
|32,8966
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,3706
|38,5631
|% -0,10
|
|Frank
|35,0532
|35,2644
|% -0,05
|
|Riyal
|8,0747
|8,1152
|% 0,07
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|926,25
|928,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,25
|986,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,71
|81,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,41
|2.039,68
|% 0,66
|