TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
14.08.2023 14:06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185043
BIST
'
17:397.765
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 50,72
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3927,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0956
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3929,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0838
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:391.661,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.661,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:39
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.784.679
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|MNDRS
|10,08
|293.099.093
|% -8,45
|
|AVHOL
|107,50
|147.817.322
|% -8,28
|
|ISSEN
|14,34
|242.612.234
|% -6,15
|
|BRKVY
|42,02
|31.113.071
|% -4,50
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|EUPWR
|206,70
|4.318.470.774
|% 8,22
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|KONTR
|298,90
|4.109.970.182
|% 9,29
|
|KLSER
|69,45
|2.721.003.445
|% -2,80
|
|ODAS
|12,02
|1.880.701.104
|% 0,92
|
|AKFYE
|16,81
|1.620.404.579
|% 4,80
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|ASGYO
|17,90
|1.435.024.519
|% -0,22
|
|IHLGM
|1,40
|105.369.993
|% 2,94
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0421
|27,0610
|% 0,35
|
|Euro
|29,5134
|29,5240
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,1653
|34,3366
|% 0,12
|
|Frank
|30,6691
|30,8539
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1909
|7,2269
|% 0,36
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.201
|13,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,47
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54INVEO
Yüzde 5.06 oranında artışla 34.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 678, 185 adet işlem
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17:53ZOREN
Yüzde 9.71 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 321, 868 adet işlem
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17:52PAPIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 769, 602 adet işlem
-
17:51LINK
Yüzde 6.32 oranında artışla 76.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 068 adet işlem
-
17:50KNFRT
Yüzde 4.49 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 780, 038 adet işlem