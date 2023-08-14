TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
14.08.2023 14:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185046
BIST
'
17:407.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 39,27
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4027,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0960
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4029,5223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0855
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:401.661,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.661,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SAFKR
|26,18
|77.810.859
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|SDTTR
|404,10
|4.222.164.546
|% -9,05
|
|PEGYO
|7,28
|146.741.986
|% -9,00
|
|MNDRS
|10,09
|293.733.432
|% -8,36
|
|AVHOL
|107,40
|149.783.463
|% -8,36
|
|DYOBY
|26,06
|119.739.521
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.067.491.951
|% 9,98
|
|EREGL
|42,74
|11.639.793.437
|% 4,14
|
|THYAO
|262,00
|9.254.713.385
|% -1,39
|
|TUPRS
|115,10
|5.832.358.692
|% 3,69
|
|PETKM
|19,07
|5.402.857.218
|% 0,79
|
|ZOREN
|4,50
|2.705.320.727
|% 9,22
|
|SKBNK
|3,89
|1.204.748.859
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,88
|4.636.177.604
|% 0,76
|
|PETKM
|19,07
|5.402.857.218
|% 0,79
|
|EREGL
|42,74
|11.639.793.437
|% 4,14
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0388
|27,0614
|% 0,36
|
|Euro
|29,5091
|29,5223
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1493
|34,3205
|% 0,07
|
|Frank
|30,6564
|30,8411
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1900
|7,2261
|% 0,34
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,64
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,64
|19,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|-0,48
|
Seans Raporu
17:40
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17:55SMART
Yüzde 8.83 oranında artışla 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 683, 886 adet işlem
-
17:54INVEO
Yüzde 5.06 oranında artışla 34.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 678, 185 adet işlem
-
17:53ZOREN
Yüzde 9.71 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 321, 868 adet işlem
-
17:52PAPIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 769, 602 adet işlem
-
17:51LINK
Yüzde 6.32 oranında artışla 76.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 068 adet işlem