TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
14.08.2023 14:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185060
BIST
'
17:427.755
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 40,48
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4227,0555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0901
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4229,5072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1006
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:421.661,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.661,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:40
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.784.679
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|PEGYO
|7,28
|146.357.543
|% -9,00
|
|MNDRS
|10,08
|293.099.093
|% -8,45
|
|AVHOL
|107,50
|147.817.322
|% -8,28
|
|DYOBY
|26,06
|119.692.430
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|EREGL
|42,84
|11.596.830.186
|% 4,39
|
|THYAO
|262,30
|9.216.285.122
|% -1,28
|
|TUPRS
|115,20
|5.823.709.380
|% 3,78
|
|PETKM
|19,08
|5.388.380.986
|% 0,85
|
|ZOREN
|4,52
|2.677.218.878
|% 9,71
|
|SKBNK
|3,88
|1.199.457.942
|% 2,37
|
|YKBNK
|15,94
|4.620.673.738
|% 1,14
|
|PETKM
|19,08
|5.388.380.986
|% 0,85
|
|EREGL
|42,84
|11.596.830.186
|% 4,39
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0248
|27,0810
|% 0,43
|
|Euro
|29,5092
|29,5172
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,1653
|34,3366
|% 0,12
|
|Frank
|30,6691
|30,8539
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1909
|7,2269
|% 0,36
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-4,33
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|2,01
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.129
|11.212
|24,00
|
|Yarım
|5.582
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,00
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|-0,34
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:55SMART
Yüzde 8.83 oranında artışla 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 683, 886 adet işlem
-
17:54INVEO
Yüzde 5.06 oranında artışla 34.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 678, 185 adet işlem
-
17:53ZOREN
Yüzde 9.71 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 321, 868 adet işlem
-
17:52PAPIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 769, 602 adet işlem
-
17:51LINK
Yüzde 6.32 oranında artışla 76.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 068 adet işlem