TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
14.08.2023 14:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185079
BIST
'
17:437.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 44,19
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4327,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1201
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4329,5221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0857
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:431.662,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.662,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:43
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.784.679
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|MNDRS
|10,08
|293.099.093
|% -8,45
|
|AVHOL
|107,50
|147.817.322
|% -8,28
|
|ISSEN
|14,34
|242.612.234
|% -6,15
|
|BRKVY
|42,02
|31.113.071
|% -4,50
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|EUPWR
|206,70
|4.318.470.774
|% 8,22
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|KONTR
|298,90
|4.109.970.182
|% 9,29
|
|KLSER
|69,45
|2.721.003.445
|% -2,80
|
|ODAS
|12,02
|1.880.701.104
|% 0,92
|
|AKFYE
|16,81
|1.620.404.579
|% 4,80
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|ASGYO
|17,90
|1.435.024.519
|% -0,22
|
|IHLGM
|1,40
|105.369.993
|% 2,94
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0209
|27,0855
|% 0,45
|
|Euro
|29,5103
|29,5221
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1653
|34,3366
|% 0,12
|
|Frank
|30,6691
|30,8539
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1909
|7,2269
|% 0,36
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.201
|13,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,47
|
Seans Raporu
17:43
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
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17:57SUWEN
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17:56BVSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 815, 328 adet işlem