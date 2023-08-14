TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
14.08.2023 14:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185085
BIST
'
17:457.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 43,36
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4527,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4529,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0852
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:451.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SAFKR
|26,18
|77.811.095
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|147.024.376
|% -9,13
|
|MNDRS
|10,03
|295.188.580
|% -8,90
|
|AVHOL
|107,00
|153.429.046
|% -8,70
|
|DYOBY
|26,02
|119.846.244
|% -7,01
|
|ISSEN
|14,32
|244.145.313
|% -6,28
|
|ASTOR
|142,20
|12.072.528.959
|% 9,98
|
|EREGL
|42,72
|11.681.452.768
|% 4,09
|
|THYAO
|261,60
|9.279.592.781
|% -1,54
|
|TUPRS
|114,90
|5.851.605.303
|% 3,51
|
|PETKM
|19,05
|5.432.777.271
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,52
|2.720.829.789
|% 9,71
|
|SKBNK
|3,87
|1.209.771.500
|% 2,11
|
|YKBNK
|15,84
|4.651.611.661
|% 0,51
|
|PETKM
|19,05
|5.432.777.271
|% 0,69
|
|EREGL
|42,72
|11.681.452.768
|% 4,09
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0388
|27,0614
|% 0,36
|
|Euro
|29,5091
|29,5223
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1608
|34,3321
|% 0,11
|
|Frank
|30,6663
|30,8510
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1898
|7,2259
|% 0,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,56
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.126
|11.209
|21,00
|
|Yarım
|5.580
|5.630
|10,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.815
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,45
|86,45
|-0,36
|
Seans Raporu
17:43
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
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17:57SUWEN
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17:56BVSAN
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